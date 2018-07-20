20 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком презентовали фотоальбом издательства БЕЛТА, передает корреспондент БЕЛТА.

В Год малой родины Белорусским телеграфным агентством при содействии Глубокского райисполкома подготовлен и издан альбом "Глыбокае з вышыні птушынага палёту". Книга с десятками фотографий разделена на три тематических блока - "Любимый город", "Просто жизнь" и "Вне времени". В них собраны снимки о повседневной жизни жителей района с их обычаями, праздниками, бытом, радостями и переживаниями. Показана деятельность местных мастеров, музыкантов, творческих коллективов. Особенное внимание уделяется неповторимой красоте природы глубокской земли. Альбом вышел в свет на трех языках - белорусском, русском и английском.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат подчеркнул, что райцентр с каждым годом преображается, это отмечают и гости города, поэтому важно запечатлеть красоту края и то, как он развивается.

Председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат знакомит участников презентации с альбомом

"Особенное великолепие нашей земли открывается, когда ты видишь ее с высоты птичьего полета. Благодаря альбому такая возможность появляется у всех желающих. Радует, что в книге внимание уделено нашим простым и добродушным труженикам села, людям старшего поколения, которые до нас трудились на благо края. Альбом станет напоминанием об окружающей красоте малой родины, которую нужно беречь и приумножать", - сказал Олег Морхат.

Издание альбома "Глыбокае з вышыні птушынага палёту" не первый результат сотрудничества Глубокского района и издательства БЕЛТА - в 2014 году к 600-летию города вышли в свет книги "Глыбоччыны духоўнасці глыбіні" и "Глыбоччына. Ілюстраваны летапіс краю".

В Глубоком в эти дни в шестой раз проходит "Вишневый фестиваль". Вечером состоится открытие резиденции Вишневой королевы, главным событием субботнего дня станет торжественное шествие "В гостях у Вишни". Запланированы также смотр-конкурс подворий "Вишневый рай", торжественная регистрация брака "Вишневая свадьба", конкурс баянистов "Вишневые наигрыши", финал конкурса красоты "Мисс экстрим", гала-концерт и аукцион "Вишневый пирог".-0-

Фото Александра Хитрова