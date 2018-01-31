В Глубоком возобновит работу цех по выпуску консервированного горошка

31 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Цех по производству консервированного зеленого горошка возобновит работу в Глубоком в 2018 году. Об этом сегодня рассказала журналистам начальник управления по труду, занятости и социальной защите Глубокского райисполкома Людмила Сивцевич, которая приняла участие в расширенном заседании коллегии профильного комитета облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из ключевых тем коллегии стало содействие занятости населения и создание новых рабочих мест. По словам Людмилы Сивцевич, прошлогодние показатели района в этом направлении неплохие - на новые рабочие места трудоустроено 220 человек (годовое задание выполнено на 150%). "Это немало. В основном новые рабочие места были созданы в открывшемся санаторно-курортном комплексе "Плисса". У нас появились новые торговые объекты, в райцентре открылся большой детский сад. Рабочие места созданы и в производстве, в основном в деревообработке", - рассказала начальник управления. По последним данным, уровень безработицы в районе - 0,5% к экономически активному населению.

"В текущем году будем также открывать новые рабочие места. В Глубоком должен возобновить работу цех по производству консервированного зеленого горошка, планируется открывать новые торговые предприятия. Нам поставлена задача трудоустроить 170 человек. Думаю, эти планы будут выполнены, - отметила Людмила Сивцевич. - К тому же мы намерены в больших масштабах привлекать безработных к оплачиваемым сезонным работам, т.е. обеспечивать максимальную занятость людей".

По словам начальника управления, в районе активно занимаются переобучением тех, кто стремится найти новое рабочее место. "За прошлый год мы отправили на переобучение порядка 50 человек. Они получили востребованные на рынке труда профессии. У нас это продавец, водитель, электрик, слесарь по ремонту автомобилей, мастер по маникюру, парикмахер. Декрет о содействии занятости нацеливает на усиление этой работы. Главная наша цель - помочь людям, которые по каким-то причинам потеряли работу, снова стать востребованными и получить возможность трудиться", - подчеркнула Людмила Сивцевич.

Она рассказала, что снять напряженность на рынке труда удается в том числе благодаря развитию частного бизнеса. По ее словам, Глубокский район занимает второе место в республике по развитию частной инициативы. Власти активно сотрудничают с предприимчивыми людьми, которые открывают собственное дело. А бизнес в свою очередь занимает социально ответственную позицию и помогает благоустраивать населенные пункты.-0-