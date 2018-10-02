В Глубоком заложат еще один вишневый сад

2 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Количество вишневых садов в Глубоком с каждым годом становится больше: сегодня в вишневой столице Беларуси заложат еще один сад, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Витебского областного объединения профсоюзов Елена Устинова.
Посадка деревьев, приуроченная к Году малой родины, состоится на территории Глубокского психоневрологического интерната. На площади 0,5 га работники и пациенты данного учреждения, сотрудники областного объединения профсоюзов посадят 50 саженцев вишни.
Первый Вишневый фестиваль, ставший за последние годы брендовым событием Беларуси, состоялся в Глубоком летом 2013 года. К его проведению в апреле была приурочена посадка огромного вишневого сада на 1414 деревьев, а центр города украсила скульптура "Глубокская вишня". С тех пор массовые акции по посадке вишни стали в районе ежегодными. Такая акция проводилась и нынешней весной, отметили в Глубокском райисполкоме.-0-
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