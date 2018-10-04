В Глубокском районе работникам предприятий АПК доплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе работникам сельскохозяйственных предприятий доплатили зарплату после проверки прокуратуры. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Прокурорские работники выявили нарушения трудовых прав в СУП "Стринадки" и ГП "Озерцы". На момент проверки в первом сельхозпредприятии до размера минимальной зарплаты (месячной и часовой) недоплатили 71, а во втором - 68 работникам. При этом не было документов, которые подтверждали бы факты нарушений сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины, обосновывали такие недоплаты.
Прокуратура внесла в Глубокский райисполком представление, в котором потребовала устранить нарушения и принять меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности, привлечь виновных к ответственности. В результате в СУП "Стринадки" сотрудникам дополнительно начислили до размера минимальной зарплаты Br13 194. Работникам ГП "Озерцы" из недоплаченных Br69 500 выдали в августе Br11 800. Оставшиеся долги погасят до декабря 2018 года.
Виновных в нарушениях 15 должностных лиц сельскохозяйственных предприятий привлекли к дисциплинарной ответственности.-0-
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