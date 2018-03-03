В Год малой родины следует особое внимание уделить благоустройству деревень - Ашмянцев

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины следует особое внимание уделить благоустройству деревень. Об этом заявил председатель Брестского областного Совета депутатов 27-го созыва Сергей Ашмянцев на итоговой 22-й сессии облсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особое внимание ежегодно уделяется наведению порядка в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним землях. Несомненно, облик наших деревень, агрогородков изменился в лучшую сторону. В этом есть также заслуга органов самоуправления и депутатского корпуса. Однако много еще предстоит сделать, тем более что 2018-й объявлен Годом малой родины. В данном направлении органы самоуправления должны более активно проводить работу с населением", - сказал Сергей Ашмянцев.

Он отметил, что вопросы благоустройства не могут решаться исключительно за счет бюджетных средств - жители населенных пунктов должны сами активно участвовать в этой работе. Тем более что в области есть много положительных примеров эффективной деятельности в этом направлении территориальных общественных самоуправлений, старост, домовых комитетов.

"Работа с населением по месту жительства - главная обязанность избранника народа: от депутата сельского Совета до депутата областного Совета. Однако ресурс органов самоуправления задействован не в полной мере. Депутат не может быть сторонним наблюдателем, он просто обязан знать проблемы своих избирателей, ими жить, делать все, чтобы их стало меньше", - подчеркнул Сергей Ашмянцев.

Вопросы занятости, наведение порядка на земле назвал в числе приоритетных задач Советов всех уровней и принявший участие в сессии облсовета председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. "Мы работаем для того, чтобы людям было лучше жить. Мы должны понимать их проблемы, нужды, вопросы и стараться решать. Тогда мы можем, глядя друг другу в глаза, сказать: да, может быть, не все сделано, но мы стремились к тому, чтобы было лучше", - заявил губернатор.

Он поблагодарил депутатов областного Совета 27-го созыва за проделанную работу, отметив, что это был хороший тандем с органами исполнительной власти. Анатолий Лис выразил уверенность, что такое же эффективное взаимодействие будет налажено с новым депутатским корпусом.-0-