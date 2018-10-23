В Год малой родины журналисты расскажут о брендах Минской области

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный медиапроект "Минщина удивительная", посвященный Году малой родины, стартовал в центральном регионе страны. Журналистов приглашают помочь заново открыть бренды области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Объектами будущих публикаций и сюжетов станут исторические и культурные достопримечательности, а также заслуженные жители Минской области. Организаторы в облисполкоме представили журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 инфоповодов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела. Заслуженные жители районов - ремесленники, учителя, врачи, ученые, трактористы - смогут поделиться своей историей успеха со всей страной.

"Из предложенного списка инфоповодов каждый представитель СМИ может выбрать интересующий его, а работники райисполкомов помогут в организации встречи с собеседниками", - пояснили в Миноблисполкоме.

Как отметили организаторы, многие выдающиеся достопримечательности уже не раз попадали в объективы фото- и видеокамер, на страницы газет и журналов. Сейчас задача СМИ - открыть новые интересные факты о региональных брендах как для местных жителей, так и туристов.-0-