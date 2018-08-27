В Гомеле дважды за сутки спасали котов

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС 25 августа дважды выезжали по сообщениям, что нужна помощь котам, рассказали БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

"Первое сообщение поступило в 11.07 - помощь понадобилась коту, застрявшему в радиаторе отопления. Произошло это в доме 8-й Иногородней улицы. Спустя 21 минуту работники МЧС выехали на улицу Советскую: необходимо было помочь коту, лапа которого застряла в оконной раме", - отметили в управлении.

В обоих случаях спасатели при помощи инструмента бережно освободили животных и передали хозяевам.-0-