В Гомеле ГАИ и Красный Крест проведут акцию "Внимание - жара"

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома и областная организация Белорусского общества Красного Креста проведут сегодня в Гомеле совместную акцию "Внимание - жара", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды областной Госавтоинспекции.
Акция начнется на площади Восстания в 14.00. Инспекторы дорожно-патрульной службы будут интересоваться самочувствием водителей и их пассажиров. Вместе со специалистами организации Красного Креста госавтоинспекторы дадут автолюбителям советы, как избежать аварийных ситуаций в условиях высоких температурных режимов, и вручат наглядную агитацию. Все желающие смогут измерить артериальное давление, а каждый водитель получит питьевую воду и информационные материалы по оказанию первой помощи.
Главная цель профилактической акции - напомнить водителям, что в жару следует внимательнее относиться к собственному здоровью и самочувствию, ведь это может сказаться на безопасности движения в целом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3287 BYN
|2.328 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0102 BYN
|2.01 BYN
|2.014 BYN
|RUB
|3.17 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN