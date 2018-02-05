В Гомеле и Мозыре за сутки выпала декадная норма снега

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Декадная норма снега выпала за минувшие сутки в Гомеле и Мозыре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На всей территории Гомельской области 4 февраля выпали обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Больше всего пришлось на Гомель, Мозырь, где зафиксирована декадная норма осадков (по 18 мм) и Василевичи (17 мм). По данным синоптиков, в ближайшие дни обильных снегопадов не прогнозируется, однако ожидается усиление морозов.
Из-за непогоды 4 февраля в Гомельском, Калинковичском и Ветковском районах нарушалось электроснабжение. Сотрудники МЧС оказывали помощь передвижными дизель-генераторами. В некоторых районах зафиксированы случаи падения деревьев, из-за чего повреждено более 10 автомобилей. В Светлогорском, Ветковском, Лельчицком районах Гомельской области подразделения спасателей помогали извлекать из снежных заносов автобусы и легковые авто. В Буда-Кошелевском районе в снежном плену оказался автомобиль скорой помощи, который ехал к больному.
Для ликвидации последствий обильного снегопада Гомельский обком БРСМ объявил акцию "Чистый двор". Волонтеры отряда "Доброе сердце" и члены молодежных отрядов охраны правопорядка помогают в расчистке дворовых и придомовых территорий от снега одиноким, одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам, инвалидам. Кроме того, во всех районах области организовано дежурство молодежных лидеров, которые контролируют ликвидацию последствий непогоды, мониторят обстановку. Во всех районных комитетах ОО "БРСМ" работают горячие линии, позвонив на которые, можно оставить заявку на оказание помощи в уборке снега.-0-
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