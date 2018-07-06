В Гомеле перед купальской ночью спрятали "папараць-кветку"

6 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Папараць-кветку" смогут найти гомельчане на празднике "Купалье" в Железнодорожном районе областного центра вечером, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации района Ирина Дроботова.

По задумке организаторов народно-обрядового праздника "Купалье", который пройдет в зоне отдыха "Каскад озер" с 18.00 до 20.00, цветок счастья может найти любой внимательный гость. Символическую "папараць-кветку", расцветающую только в купальскую ночь, спрятали в укромном месте.

Также в этот вечер древний обряд "Купалье" оживят на сцене сотрудники Центра инклюзивной культуры. Яркая программа будет сопровождаться гаданием на венках и танцами у костра.

Сюрпризы готовят и в других района Гомеля. У Любенского озера к 16.00 ждут желающих приобщиться к древним традициям. Для девушек проведут мастер-класс по плетению купальских венков, которые затем можно опустить на воду, загадав желание. Самых смелых и творческих пригласят поучаствовать в конкурсе красавиц "Купалинка-2018". В завершении программы - обряд сожжения куклы Мары.

В Центральном районе праздничная программа продлится с 17.00 до 19.00. Купальские гулянья развернутся на каскаде озер по улице Макаенка. Здесь будут работать детские аттракционы, пройдут мастер-классы и конкурсы со свойственным вечеру сакральным смыслом. Со сцены зарядят праздничным настроением творческие коллективы района.

На местах гуляний будет работать выездная торговля.-0-