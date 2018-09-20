Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 сентября 2018, Чт
+25°C
Ясно EUR 2.4436
USD 2.0884
RUB 3.1453
Главное
Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем
Президент
Лукашенко направился в Сочи на белорусско-российские переговоры
Президент
Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования
Общество
"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Электронная таможня, модернизация и подготовка к II Европейским играм - ГТК о новшествах на границе
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские пограничники готовы к наплыву паломников, желающих увидеть в Литве Папу Римского
16:39 Общество
Белорусские НПЗ собираются диверсифицировать производство
16:30 Экономика
Пятиборка Анастасия Прокопенко поделилась со школьниками секретами мастерства
16:28 Спорт
Безосновательное включение предприятий в план выборочных проверок недопустимо - КГК
16:19 Экономика
ВАДА приняло решение о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства
16:19 Спорт
В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей
16:17 Общество
МАРТ предлагает обсудить проект изменений в правила тоговли по образцам
16:06 Экономика
Около 90% жилфонда Минской области готово к отопительному сезону
16:04 Регионы
Оскверняли могилы - троим подросткам из Климовичей грозят тюремные сроки
15:55 Происшествия
Лукашенко направился в Сочи на белорусско-российские переговоры
15:46 Президент
Житель Витебска перенес номер на velcom и стал обладателем кроссовера
15:40 Общество
Обновленное здание межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз открылось в Слониме
15:23 Регионы
В Гомеле проверят уровень загрязняющих веществ в авто горожан
15:17 Регионы
Международная ассоциация академий наук учредит свою премию
15:17 Общество
Помощнику Кадырова вручена грамота МИД Беларуси за помощь в освобождении белорусов в Ливии
15:09 Общество
Совмин утвердил председателей комиссий по развитию сотрудничества с иностранными государствами
15:07 Общество
"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
15:06 Общество
Самый высокий транспортный мост Италии закрыт из-за угрозы обрушения
15:03 В мире
БНК: поставки нефтепродуктов через Балтию выгоднее, чем через порты РФ
15:00 Экономика
В Гродненской области отмечается рост числа случаев гибели и травмирования детей
14:59 Регионы
Все новости
Темы
Отопительный сезон Отопительный сезон
Наплыв мигрантов в Европу Наплыв мигрантов в Европу
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Гомеле проверят уровень загрязняющих веществ в авто горожан

Регионы 20.09.2018 | 15:17
Фото из архива
Фото из архива

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Чистый автомобиль" проведут в Гомеле сотрудники региональной Госавтоинспекции совместно с Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 21 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды Беларуси разместят мобильный пункт на площади Восстания. С 12.00 до 13.00 инспекторы ГАИ предложат автомобилистам пройти экспресс-проверку, а специалисты Минприроды замерят уровень загрязняющих веществ в автомобилях.

"Эту акцию неслучайно организуем в преддверии международного экологического Дня без автомобиля. Все водители, у которых будет совершенно "Чистый автомобиль", получат памятные сувениры. Тех, у кого обнаружат отклонения от норм, ждут рекомендации от специалистов по устранению причин", - пояснила Анна Ковалева. Автомобилистам также посоветуют оставить свое транспортное средство 22 сентября дома.

Задействуют госавтоинспекторы и будущее поколение автомобилистов. С 12.30 до 14.00 возле корпуса Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины по улице Советской, 108 пройдет конкурс рисунков на асфальте "Знаки дорожного движения", а также викторина на знание ПДД среди детей и взрослых. Победители не останутся без сувениров от Госавтоинспекции.

По данным УГАИ, на начало 2018 года в Гомельской области зарегистрировано 563,7 тыс. единиц всех видов автотранспорта, в том числе в Гомеле - 172,2 тыс. По сравнению с 2017-м прирост составил 5,2 тыс. единиц по региону в целом и около 1,4 тыс. - в областном центре в частности. "Если хотя бы каждый десятый автомобиль останется в этот субботний день на стоянке или в гараже, акция не пройдет напрасно", - сказала старший инспектор.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
автомобиль, ГАИ, Гомель, экология
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4436 BYN 2.44 BYN 2.45 BYN
USD
2.0884 BYN 2.08 BYN 2.09 BYN
RUB
3.1453 BYN 3.137 BYN 3.148 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Новобранцы таможенных органов присягнули на верность Родине
Все видео

Фотоновости

Юристы пяти стран обмениваются опытом в Гомеле
Все фото

Инфографика

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
На выставке Лукашенко показали белорусские ратраки, лыжероллеры и пианино
Лукашенко направился в Сочи на белорусско-российские переговоры
Лукашенко 20-21 сентября совершит рабочий визит в Россию
Политика
МИД. Фото из архива Беларусь приветствует итоги переговоров лидеров Республики Корея и КНДР
Андрейченко примет участие в торжествах по случаю столетия парламента Азербайджана
Председатель Латиноамериканского парламента посетит Беларусь
Экономика
Чжао Лэцзи Чжао Лэцзи высоко оценил личный вклад Лукашенко в развитие белорусско-китайского сотрудничества
Белорусские НПЗ собираются диверсифицировать производство
Безосновательное включение предприятий в план выборочных проверок недопустимо - КГК
Происшествия
УСК по Гомельской области. Фото из архива Решается вопрос об экстрадиции из России мозырского живодера
Оскверняли могилы - троим подросткам из Климовичей грозят тюремные сроки
Суд по делу об убийстве двухлетней девочки в Слуцке начнется 24 сентября
Общество
Во время встречи Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования
Белорусские пограничники готовы к наплыву паломников, желающих увидеть в Литве Папу Римского
В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей
Спорт
Фото из архива Сборная Беларуси по футболу опустилась на 80-е место в рейтинге ФИФА, лидируют французы и бельгийцы
Пятиборка Анастасия Прокопенко поделилась со школьниками секретами мастерства
ВАДА приняло решение о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства
Технологии
Во время церемонии открытия Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с ПВТ
Оператор сотовой связи life:) запустил новый сайт с расширенным функционалом, обновленным личным кабинетом и интернет-магазином
Портал 115.бел уже работает в 18 городах
Культура
Кадр из фильма "Хрусталь" Фильм "Хрусталь" получил Гран-при кинофестиваля в Алматы
Юбилей Игоря Лученка отметили в Москве концертом "Песняров" и выставкой
Международный фестиваль "Кліч Палесся" расширяет географию
В мире
Фото @DNBomberosCol Грузовик врезался в толпу людей в Колумбии, восемь человек погибли
Самый высокий транспортный мост Италии закрыт из-за угрозы обрушения
Большинство европейцев выступают за дальнейший прием беженцев - опрос
Калейдоскоп
Джуди Кокран. Фото cityoflivingston-tx Прабабушка из Техаса убила аллигатора, чтобы отомстить за своего пони
Disney выпустил трейлер нового фильма о Мэри Поппинс
Фильм "Цой" Алексея Учителя выйдет в 2020 году
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия