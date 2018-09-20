В Гомеле проверят уровень загрязняющих веществ в авто горожан

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Чистый автомобиль" проведут в Гомеле сотрудники региональной Госавтоинспекции совместно с Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 21 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды Беларуси разместят мобильный пункт на площади Восстания. С 12.00 до 13.00 инспекторы ГАИ предложат автомобилистам пройти экспресс-проверку, а специалисты Минприроды замерят уровень загрязняющих веществ в автомобилях.

"Эту акцию неслучайно организуем в преддверии международного экологического Дня без автомобиля. Все водители, у которых будет совершенно "Чистый автомобиль", получат памятные сувениры. Тех, у кого обнаружат отклонения от норм, ждут рекомендации от специалистов по устранению причин", - пояснила Анна Ковалева. Автомобилистам также посоветуют оставить свое транспортное средство 22 сентября дома.

Задействуют госавтоинспекторы и будущее поколение автомобилистов. С 12.30 до 14.00 возле корпуса Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины по улице Советской, 108 пройдет конкурс рисунков на асфальте "Знаки дорожного движения", а также викторина на знание ПДД среди детей и взрослых. Победители не останутся без сувениров от Госавтоинспекции.

По данным УГАИ, на начало 2018 года в Гомельской области зарегистрировано 563,7 тыс. единиц всех видов автотранспорта, в том числе в Гомеле - 172,2 тыс. По сравнению с 2017-м прирост составил 5,2 тыс. единиц по региону в целом и около 1,4 тыс. - в областном центре в частности. "Если хотя бы каждый десятый автомобиль останется в этот субботний день на стоянке или в гараже, акция не пройдет напрасно", - сказала старший инспектор.-0-