В Гомеле с начала года на профобучение направлено более 240 безработных

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гомеле службой занятости на профессиональное обучение и повышение квалификации направлено более 240 безработных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

В Гомеле сформирован план-график профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан на I полугодие этого года. "Планируется, что обучение будет проходить по 40 направлениям, охватывающим сферы строительства, торговли и общепита, оказания бытовых услуг. В перечне предлагаемых профессий - обвальщик мяса, монтажник строительных конструкций, машинист крана, облицовщик-плиточник, штукатур, маляр, каменщик, печник, швея, промышленный альпинист и т.д. В январе-феврале службой занятости Гомеля на профессиональное обучение было направлено более 240 безработных", - прокомментировали в управлении.

Перечень направлений для обучения формируется исходя из потребностей рынка труда и запросов безработных граждан, поэтому при необходимости он может меняться и расширяться.

Пройти обучение по направлению управления по труду, занятости и социальной защите могут все желающие, годные по состоянию здоровья к выбранной профессии. Срок подготовки варьируется от недели до шести месяцев. Обучение осуществляется на базе учреждений высшего, профессионально-технического, среднего специального образования, а также институтов и центров повышения квалификации и переподготовки кадров Гомеля.

В период обучения по рабочим специальностям предусмотрена производственная практика, которая проходит на базе организаций и предприятий областного центра. "Как правило, на квалификационном экзамене тем, кто хорошо зарекомендовал себя во время образовательного процесса и практики, предлагают трудоустройство", - подчеркнули в управлении.

Кроме того, тем, кто находится в поисках работы, предлагают получить знания по ведению предпринимательской деятельности. На специализированных курсах обучают основам налогообложения, ценообразования, маркетинга, бизнес-планирования.

Также в управлении напомнили, что для содействия в трудоустройстве безработным проводятся различные информационные мероприятия, дни предприятий, ярмарки вакансий. К примеру, на прошедшем сегодня дне предприятия было предложено более 60 вакансий в сфере торговли. После собеседования 35 человек получили направления на трудоустройство. Анкеты еще нескольких соискателей изучаются кадровой службой торгового предприятия. Очередные ярмарки вакансий и дни предприятий запланированы на март.-0-