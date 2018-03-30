В Гомеле восстановлено теплоснабжение, нарушенное из-за повреждения трубопровода

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты РУП "Гомельэнерго" завершили все ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения некоторых учреждений и жилых домов, нарушенного из-за повреждения трубопровода по улице Ефремова в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".
Как сообщалось, повреждение трубопровода диаметром 500 мм между тепловыми камерами по улице Ефремова было обнаружено 29 марта. В результате повреждения трубопровода было нарушено теплоснабжение семи детских садов, трех школ, двух медицинских учреждений, 84 жилых домов и 10 административных зданий.
Ремонтные работы завершились в 20.00. "Причиной повреждения стала наружная коррозия трубопровода. В 20.15 возобновилась подача тепловой энергии потребителям", - прокомментировали в пресс-службе.-0-
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