В Гомеле вынесли приговор автомобилистке, которая скрывалась от милиции и устроила ДТП

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель суда Гомельской области Ольга Барсукова.

Летом прошлого года обвиняемая в нетрезвом состоянии ехала на авто по улицам областного центра. "Намереваясь скрыться от сотрудников ОВД, следовавших за ней на автомобиле оперативного назначения, на закруглении дороги одной из улиц Гомеля она не справилась с управлением, выехала через бордюр на обочину и врезалась в постройку", - пояснила официальный представитель. В результате аварии пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.

Женщина признана виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.4 ст.317 УК Беларуси ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Автоледи также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-