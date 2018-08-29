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СМИ Беларуси

В Гомеле закрывают аварийный мост через Сож

Регионы 29.08.2018 | 19:34

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный мост через реку Сож находится в аварийном состоянии, в связи с чем с 12.00 30 августа закрывается движение по нем всех видов транспорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по производству "Гомельавтодора" Денис Ясько.

Мост является частью автомагистрали М-8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута). В начале года он был признан аварийным по заключению Белорусского дорожного научно-исследовательского института. Отдельные элементы в контрольных зонах оказались подвержены коррозии.

По предварительной информации, рядом с существующим мостом вверх по течению будет возводиться новый. Отслуживший свое объект впоследствии разберут.

Движение большегрузов по аварийному участку дорожной артерии ограничили еще в январе. Транспортные потоки перенаправили через областной центр, оставив зеленый свет для автомобилей весом до 5 т. Маршрут объезда был согласован с ГАИ и отработан до каждого дорожного знака и установленной схемы. Специалисты "БелдорНИИ" продолжили мониторинг состояния моста, и очередные исследования показали, что движение по нему может быть небезопасно даже для малотонников. "Протяженность объезда через Гомель всего на 8 км длиннее, чем привычный путь по автодороге М-8. Экономия времени на преодоление этого расстояния не стоит того, чтобы рисковать безопасностью людей. К тому же транспортный поток отдыхающих в сторону Новой Гуты уже снизился", - отметил Денис Ясько.

Этот автомобильный мост типовой конструкции был возведен в 1980-х годах, как и его близнец в Житковичском районе. Основу советского автопарка в то время составляли малолитражные и малогабаритные авто, поэтому он не был рассчитан на большегрузы с высокой грузоподъемностью. Около 30 лет сооружение служило связующим звеном двух берегов Сожа на пути транспортных потоков из Европы в Россию и обратно, что в совокупности с коррозийными повреждениями и привело к износу.-0-

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