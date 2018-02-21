В Гомельский облсовет избрано 60 депутатов, первая сессия состоится 1 марта

Во время подсчета бюллетеней. Фото из архива

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельский областной Совет избраны все 60 депутатов, первая сессия облсовета состоится 1 марта 2018 года в Гомеле. Об этом журналистам сообщил председатель Гомельской областной избирательной комиссии Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялось заседание областной избирательной комиссии, на котором были рассмотрены итоги выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва. "Выборы в местные Советы депутатов в Гомельской области прошли в соответствии с избирательным законодательством. Участие в выборах приняли 885 тыс. 950 избирателей, что составляет 80,75% от общего числа включенных в списки", - сказал Алексей Неверов.

По информации председателя областной избирательной комиссии, в регионе досрочно проголосовали 36,5% избирателей, на дому в основной день голосования - 4,2%.

Выборы состоялись в 3 583 избирательных округах всех территориальных уровней. Только в Советском округе №3 Ельского района выборы не состоялись. Кандидатура потенциального депутата была снята. В связи с этим здесь будут назначены повторные выборы.

Всего в регионе избраны 3 583 депутата, в том числе 60 депутатов в областной Совет, 40 - в городской, 2 757 - в сельские и поселковые, 726 - в районные Советы.

Среди избранных депутатов всех уровней 57,7% составляют женщины. Депутатами местных Советов 27-го созыва среди избранных являются 59,1%. Граждан в возрасте до 30 лет - 4,9% депутатов.

По сферам деятельности больше всего депутатов занято в образовании, культуре, науке, здравоохранении - 35,2% от всех избранных. Представители сельского хозяйства составляют 16,4%.

"В период проведения избирательной кампании в целом по области поступило и было рассмотрено семь жалоб. Одна из них удовлетворена, еще одна оставлена без рассмотрения, по пяти приняты решения об отказе в удовлетворении", - прокомментировал Алексей Неверов.-0-