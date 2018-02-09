В Гомельской области 33 человека привлечены к ответственности за формальный подход к профилактике наркомании

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 33 человека привлечены к ответственности, один уволен за формальный подход к профилактике потребления несовершеннолетними психоактивных веществ. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

По результатам проверок органы прокуратуры области констатировали отсутствие должного взаимодействия между субъектами профилактики. Установлено, что работа по оказанию подросткам медпомощи находилась на невысоком уровне, некоторые из несовершеннолетних, потреблявших наркотические средства или психотропные субстанции, не были поставлены на наркологический учет.

Врачи-наркологи в большинстве случаев не проводили анализа эффективности оказанной лечебной и профилактической помощи, не изучали микросоциальное окружение в семьях и по месту учебы этих подростков. Созданные в учреждениях образования советы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также не способствовали снижению потребления учащимися психоактивных веществ.

Индивидуальная профилактическая работа инспекций по делам несовершеннолетних с подростками, замеченными в употреблении спиртных напитков, их родителями также не соответствовала предъявляемым к ней требованиям, сводилась иногда к заведению профилактических карточек. В качестве примера формального подхода к предупреждению правонарушений может служить решение комиссии по делам несовершеннолетних одного из райисполкомов. Так, родителям подростка, состоявшего в течение года на профилактическом учете в наркологическом кабинете, рекомендовалось обратиться с сыном в территориальный наркологический диспансер для профилактической беседы.

Прокуроры районов вынесли в адрес субъектов профилактики, а прокуратура Гомельской области - председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних соответствующие акты надзора, обеспечили привлечение 33 должностных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности, в том числе освобождение одного сотрудника от занимаемой должности.-0-