В Гомельской области более 1,5 тыс. га переведены в состав земель ограниченного хозиспользования

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 8 января 2018 года №8 земельные участки радиационно опасных земель отчуждения в Буда-Кошелевском и Кормянском районах Гомельской области общей площадью 1534,01 га отнесены к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Этим же постановлением из радиационно опасных земель исключены земельные участки в Речицком районе Гомельской области общей площадью 41,23 га и переведены в хозяйственное использование филиала "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов".
Буда-Кошелевскому, Кормянскому и Речицкому райисполкомам в месячный срок поручено установить границы указанных земельных участков, осуществить их передачу для дальнейшего использования, обеспечить внесение изменений в земельно-кадастровую документацию и довести эти изменения до заинтересованных.
Постановление принято в соответствии с законом "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4015 BYN
|2.398 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.0104 BYN
|2.009 BYN
|2.015 BYN
|RUB
|3.5232 BYN
|3.515 BYN
|3.52 BYN