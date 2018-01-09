В Гомельской области более 1,5 тыс. га переведены в состав земель ограниченного хозиспользования

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 8 января 2018 года №8 земельные участки радиационно опасных земель отчуждения в Буда-Кошелевском и Кормянском районах Гомельской области общей площадью 1534,01 га отнесены к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Этим же постановлением из радиационно опасных земель исключены земельные участки в Речицком районе Гомельской области общей площадью 41,23 га и переведены в хозяйственное использование филиала "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов".

Буда-Кошелевскому, Кормянскому и Речицкому райисполкомам в месячный срок поручено установить границы указанных земельных участков, осуществить их передачу для дальнейшего использования, обеспечить внесение изменений в земельно-кадастровую документацию и довести эти изменения до заинтересованных.

Постановление принято в соответствии с законом "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-