В Гомельской области число ИП в сфере общепита за январь-май выросло почти вдвое

19 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области число индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания в январе-мае этого года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

"За пять месяцев этого года по сравнению с январем-маем 2017-го почти в два раза возросло количество ИП в сфере общественного питания: 80 против 45. Поступления от данной категории увеличились более чем в два раза - c Br16,2 тыс. в январе-мае 2017 года до Br36,9 тыс. в этом году", - отметил Дмитрий Дайнеко. До 282 выросло количество организаций малого бизнеса, осуществляющих деятельность в этой сфере. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 13 субъектов. Сумма поступлений от этой категории увеличилась в 1,3 раза.

В области стало на 86 ИП больше в сфере лесозаготовок. Данный вид деятельности осуществляют 227 предпринимателей. Кроме того, заместитель начальника инспекции констатировал рост числа ИП, оказывающих услуги грузового автомобильного транспорта. Сегодня услуги грузоперевозок оказывают 2 288 предпринимателей, что почти на 80 больше в сравнении с прошлым годом.

Всего в Гомельской области на 1 июня этого года вели деятельность 36 тыс. 586 субъектов малого предпринимательства. Среди них 26 тыс. 822 ИП и 9 тыс. 764 организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов малого предпринимательства возросло на 217.

В разрезе видов деятельности наибольший удельный вес (более 47%) приходится на ИП, занимающихся розничной торговлей непродовольственными товарами. Доля ИП, занимающихся строительными работами, - 11,9%. Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий осуществляют 6,9% ИП.

Сумма платежей за пять месяцев этого года от субъектов малого предпринимательства составила Br143,19 млн. По сравнению с январем-маем 2017-го она возросла на Br12,29 млн, или на 9,4%. В общей сумме поступлений, контролируемых налоговыми органами, доля платежей субъектов малого предпринимательства составляет 13,5%.

Дмитрий Дайнеко напомнил, что в регионе изменены ставки единого налога: по 21 позиции налога с ИП и 10 позициям с физлиц. Вместе с тем он подчеркнул, что ИП, осуществляющие деятельность по производству некоторых товаров, выполнению работ, оказанию услуг не в областном и не в крупных районных центрах, могут применять понижающий коэффициент в размере 0,5. Перечень данных видов деятельности определен решением Гомельского областного Совета депутатов №9 от 12 апреля этого года.-0-