В Гомельской области число проданных неиспользуемых объектов с начала года выросло почти вдвое

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области число проданных на аукционах неиспользуемых объектов коммунальной собственности с начала года выросло почти вдвое по сравнению с январем-февралем прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном территориальном фонде государственного имущества.

В январе-феврале этого года было проведено 19 аукционов. "По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года торги отличались заметно большей результативностью и по количеству реализованных на аукционах объектов неиспользуемого государственного имущества, и по сумме вырученных от их продажи средств. Если в прошлом году за два месяца было реализовано 11 объектов на общую сумму Br110,5 тыс., то в нынешнем продано 20 неиспользуемых государственных объектов на общую сумму Br702 тыс.", - отметили в фонде "Гомельоблимущество".

Так, только в результате проведенного накануне аукциона неиспользуемые площади коммунальной собственности в области сократились на 13,4 тыс. кв.м. "Единственным участникам реализованы два неиспользуемых объекта в Мозырском и Житковичском районах. Оба объекта были выставлены на торги с максимальным снижением начальной цены продажи", - прокомментировали собеседники. В Мозырском районе был выставлен на продажу крупный комплекс общей площадью более 10 тыс. кв.м, начальная его цена составляла 85 базовых величин (1 БВ в настоящее время составляет Br24,5). Покупатель приобрел объект за Br2,2 тыс. А в Житковичском районе здание бывшей школы общей площадью более 3 тыс. кв.м было приобретено за Br77,2.

Планируется, что в марте в регионе будет выставлено на продажу около 50 объектов.-0-