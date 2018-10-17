В Гомельской области число работающих по заявительному принципу физлиц выросло почти вдвое

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области число физлиц, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, в январе-сентябре этого года увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

"На 1 октября в области зарегистрированы 4 тыс. 494 физлица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу. За девять месяцев этого года их число увеличилось в 1,8 раза, или на 1 тыс. 944 человека, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. По количеству физлиц данной категории Гомельский регион занимает второе место среди областей после Брестской", - отметил Дмитрий Дайнеко.

В январе-сентябре работающие по заявительному принципу уплатили в бюджет Br445,5 тыс. единого налога. Поступления от данной категории плательщиков увеличились в 2,2 раза.

Наиболее популярными направлениями среди физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, остаются реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства - (свыше 1 тыс. человек). В числе популярных видов деятельности также репетиторство, выращивание сельскохозяйственной продукции, парикмахерские и косметические услуги.

В этом году в 5,3 раза возросло количество физических лиц, оказывающих услуги по видеосъемке событий (с 6 человек в 2017 году до 32 в этом). "Также за 9 месяцев в 2,9 раза увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2017-го число физлиц, реализующих котят и щенков (269 человек)", - отметил заместитель начальника инспекции.

Кроме того, в 1,3 раза стало больше в регионе ремесленников. На 1 октября в области их насчитывалось 1 тыс. 714 человек, это на 425 больше, чем на начало октября 2017-го. "Лидером по количеству ремесленников является Гомель (860 человек). Растет их число и в Речицком (114), Мозырском (107), Жлобинском (97), Гомельском (87) районах. Меньше всего зарегистрировано в Наровлянском (3), а также Брагинском, Чечерском и Кормянском районах (по 7). За 9 месяцев ремесленники уплатили более Br40 тыс. сбора.-0-