В Гомельской области число тяжело травмированных на производстве в 2017 году снизилось на 11,6%

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число тяжело травмированных на производстве в Гомельской области в 2017 году по сравнению с позапрошлым годом снизилось на 11,6%. Об этом сегодня на заседании облисполкома сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря принимаемым мерам в регионе в 2017 году по сравнению с позапрошлым удалось снизить число тяжело травмированных на производстве с 86 до 76 человек", - отметил председатель комитета. В то же время Петр Шутько констатировал увеличение количества погибших на производстве с 14 человек в 2016-м до 19 - в 2017 году.

Наибольшее количество тяжело травмированных и погибших на производстве зафиксировано в организациях сельского хозяйства, строительства, нефтехимической промышленности, ЖКХ, промышленности. В перечне наиболее травмоопасных профессий в прошлом году оказались водитель, тракторист, подсобный рабочий, вальщик леса и др.

По словам председателя комитета, в зоне риска две группы - работники, чей стаж составляет менее пяти лет, и те, кто проработал более 20 лет. "В первой категории зачастую к несчастным случаям приводит неопытность, во второй - излишняя самоуверенность, притупление бдительности", - сказал Петр Шутько.

Среди основных причин ЧП на производстве он назвал нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда (24,1% случаев), невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (почти 18% случаев), а также алкогольное опьянение, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования.

Начальник Гомельского областного управления Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Ятченко обратил внимание участников заседания на то, что 8 из 19 смертельных случаев в прошлом году произошли в субботние дни, когда работники чувствуют послабление контроля со стороны руководящих сотрудников. Причем такая тенденция сохраняется на протяжении трех последних лет.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник поставил задачу разработать стратегический комплекс мер, который позволит минимизировать случаи производственного травматизма. Особое внимание губернатор поручил уделить группам риска, подчеркнув, что эта работа должна быть многоуровневая и многопрофильная, содержать и образовательный блок, и профилактический. Свою нишу в этом деле должны занять в том числе инспекторы по охране труда, мобильные группы.

"Тема безопасности должна постоянно оставаться в числе приоритетных в работе каждой организации, предприятия. Важен личный и взаимный контроль всех сотрудников и руководителей на своих рабочих местах. Трагедии, когда на производстве семья теряет близкого человека, кормильца, необходимо исключить", - сказал Владимир Дворник. Кроме того, губернатор потребовал ужесточить меры ответственности в отношении должностных лиц, допускающих грубые нарушения законодательства по охране труда.-0-