В Гомельской области людей с ограниченными возможностями приобщат к танцам и баскетболу

5 сентября Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области около 1,5 тыс. людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь региона. Об этом шла речь на презентации проекта международной техпомощи "Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм", передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельское областное общественное объединение "Инвалиды-спинальники" совместно с Житомирским областным фондом социальной защиты инвалидов (Украина) приступили к реализации масштабного проекта по вовлечению людей с ограниченными возможностями в активную деятельность.

"Чаще всего паралимпийскими видами спорта занимаются люди со спортивным прошлым. Мы хотим изменить эту статистику и предоставить такую возможность не только бывшим спортсменам-инвалидам, но и простым людям с инвалидностью, организовывать для них достойный досуг. Планируем продвигать в регионе танцы и баскетбол на колясках, армрестлинг, легкую атлетику, плавание, бочче и настольный теннис. За счет бюджета проекта будем привлекать тренеров по этим видам спорта", - рассказал заместитель руководителя проекта - председатель областного объединения "Инвалиды-спинальники" Геннадий Золотарев.

Еще одно направление - совместные с украинской командой туристические сплавы на байдарках по реке Уборть (Украина). Для тех, кто не найдет себя в спорте, предусмотрены мастер-классы по народным ремеслам, открытые семинары с краеведами и этнографами, юридические и психологические консультации.

Стартовал проект с создания клуба "Вместе мы можем все", объединившего людей с ограниченными возможностями не по схожим диагнозам, а по интересам и увлечениям. Проект является частью программы территориального сотрудничества между странами Восточного партнерства "Беларусь-Украина".-0-