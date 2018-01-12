В Гомельской области начали вести свое дело по указу о регулировании деятельности физлиц более 280 человек

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 280 человек в Гомельской области начали вести свое дело без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с момента вступления в силу указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

По данным на 1 января этого года, всего в области осуществляют деятельность, не требующую регистрацию в качестве ИП, 3 тыс. 134 физлица. По сравнению с аналогичной датой 2017-го количество плательщиков данной категории увеличилось на 702 человека. "Такая динамика обусловлена в том числе и вступлением в силу с 22 октября 2017 года указа №337, которым перечень видов деятельности, не требующих регистрации в качестве ИП, дополнен 12 новыми видами", - отметил Дмитрий Дайнеко.

С момента вступления в силу указа №337 в области стали осуществлять виды деятельности, связанные с оказанием услуг и выполнением различных работ, 286 человек.

Наиболее востребованным видом деятельности из предусмотренных указом №337 оказались парикмахерские услуги (88 человек), производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика (42 человека). В то же время в регионе такой вид деятельности, как настройка музыкальных инструментов, пока не заинтересовал физлиц.

Всего за 2017 год физическими лицами, которые осуществляют деятельность без регистрации в качестве ИП, в бюджет уплачено Br300,2 тыс. единого налога. По сравнению с 2016 годом сумма поступлений увеличилась на Br84,4 тыс.-0-