В Гомельской области начинается подача тепла в жилфонд

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области сегодня начинают включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Вячеслав Пархоменко.

Соответствующее распоряжение подготовлено в облисполкоме. Аналогичные документы принимают районные и городские исполкомы. Вячеслав Пархоменко отметил, что включение отопления на объектах жилфонда региона будет проходить не одномоментно, а постепенно и потребует несколько дней.

Отопительный сезон в области стартовал 29 сентября, когда тепло начали подавать в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и т.д.

Как сообщалось, паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители тепловой энергии, находящиеся на обслуживании ЖКХ, - всего 582 теплоисточника, а также все организации, транспортирующие тепловую энергию. Подготовлен и жилищный фонд. Чтобы обеспечить надежную работу объектов в осенне-зимний период, проведен профилактический ремонт всех коммунальных теплоисточников, центральных тепловых пунктов, инженерных систем отопления домов.-0-