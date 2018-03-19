В Гомельской области намерены работать на регулярных междугородных маршрутах 9 частных перевозчиков

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с заявлением об организации регулярных междугородных маршрутов уже обратились 9 перевозчиков, и цифра будет расти, сообщили корреспонденту БЕЛТА на коммунальном транспортном унитарном предприятии "Гомельоблпассажиртранс".
Предприятие выполняет функции единого оператора автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по Гомельской области. Как отметили собеседники, на данный момент получено 9 заявлений от перевозчиков негосударственной формы собственности о намерении организации регулярных перевозок. Они планируют курсировать по направлениям Гомель-Мозырь, Гомель-Светлогорск, Гомель-Минск, Мозырь-Наровля, Копаткевичи-Минск, Петриков-Минск.
Согласовываются расписания движения для этих перевозчиков, с ними будут заключены временные договоры до проведения конкурса. "В мае они смогут принять участие в конкурсе и в случае победы в нем получить право осуществления перевозок на срок до пяти лет", - подчеркнули на предприятии.
Также в "Гомельоблпассажиртрансе" выразили уверенность, что количество частных перевозчиков, желающих работать на междугородных маршрутах по правилам обновленного закона о транспорте и автомобильных перевозках, будет увеличиваться. Специалисты предприятия проводят разъяснительную и информационную работу: на встречах, при поступлении звонков объясняют нюансы перехода на новые условия работы.-0-
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