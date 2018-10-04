В Гомельской области назвали победителей "Педагогического Олимпа"

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 440 учителей из разных районов Гомельской области прибыли в Дом учащихся и работников учреждений профессионального образования на церемонию награждения победителей регионального конкурса "Педагогический Олимп" и праздничный концерт, посвященные Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, "Человеком-легендой" назван профессор кафедры акмеологии Гомельского областного института развития образования Николай Кухарев. В номинации "Хвала рукам, что пахнут хлебом" лучшим признан учитель физической культуры Оторского комплекса ясли-сад - базовая школа Чечерского района Дмитрий Михайлов. "С творчеством через всю жизнь" идет преподаватель Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.Выготского Владимир Пархоменко. Первенство в номинации "Талантливый человек талантлив во всем" присуждено учителю трудового обучения Петриковской районной гимназии Петру Стрельчене. Звание "Педагог-мастер" присвоено педагогу дополнительного образования Центра юных пожарных в Мозыре Алексею Борунову.
С профессиональным праздником педагогов поздравили представители Гомельского облисполкома, начальник главного управления образования Сергей Порошин, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Николай Филипцов. Талантливые педагоги отмечены грамотами Министерства образования Беларуси, облисполкома, областного Совета депутатов.
Свои поздравления для учителей подготовили и в областной организации ОО "Белая Русь". Они отметили труд педагогов по подготовке выпускников 2018 года, получивших 100-балльные сертификаты на централизованном тестировании.
В областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования размещены выставки работ декоративно-прикладного, художественного творчества. Яркие кадры из школьных будней представлены на фотоэкспозиции "Остановись, мгновение: кадры из жизни учителя".
Подарком для всех присутствующих станет праздничный концерт, подготовленный учащимися и педагогами учреждений образования области.-0-
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