В Гомельской области необоснованное посредничество в поставке шрота повлекло удорожание продукции АПК

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необоснованное посредничество в поставке шрота повлекло удорожание комбикормов и продукции животноводства в Гомельской области. Информация об этом размещена на портале Комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА.

После изучения вопросов обеспечения животноводческой отрасли региона белковым сырьем и его импортозамещения в КГК Гомельской области пришли к выводу, что принимаемые меры неэффективны.

Комбинаты хлебопродуктов Гомельской области ежегодно производят более 500 тыс. т комбикормов. Доля импортных шротов в их составе в среднем составляет 30%, а затраты на их приобретение в структуре себестоимости доходят до 50%.

Также выявлены лишние звенья в цепочке поставок. В некоторых случаях в поставках шрота подсолнечного участвовало до 4 посредников. К примеру, в 2017 году один из комбинатов хлебопродуктов закупил у отечественного посредника шрот подсолнечный на Br1 млн. Наценка только этого посредника составила около 30%. Как подчеркнули в комитете, закупка сырья напрямую у производителя позволила бы сэкономить до Br250 тыс.

"Резервы по снижению себестоимости производства комбикормов за счет оптимизации схем закупки сырья и исключения необоснованного посредничества, а также сокращения в структуре себестоимости импортной составляющей не были задействованы", - отмечают в КГК.

Среди болевых точек обозначено недостаточное количество выращиваемого в регионе рапса - основной белковой культуры. К тому же в большинстве хозяйств не применяются предусмотренные отраслевым регламентом химические обработки посевов рапса. Как результат - невысокая урожайность этой культуры. Поэтому недостаток белкового сырья восполняется за счет закупок импортного шрота. Еще одна причина значительных закупок такого шрота - нерациональная структура кормовых угодий.

Результаты контрольно-аналитических мероприятий рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Гомельской области.-0-