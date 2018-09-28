В Гомельской области от гриппа планируют привить более 560 тыс. человек

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 560 тыс. человек планируется привить от гриппа в Гомельской области во время массовой вакцинации, которая стартует 1 октября. Такая информация размещена на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В 2018 году запланировано привить против гриппа не менее 40% жителей Гомельской области, а также до 75% населения, относящегося к группам риска.

Бесплатную вакцинацию против гриппа получат более 32% жителей региона. Для иммунизации на бюджетной основе предусмотрено использование "Гриппол плюс" производства России. "Этой вакциной будут прививать граждан из групп высокого риска заражения и неблагоприятных последствий заболеваемости гриппом. Сюда входят дети в возрасте от шести месяцев до трех лет; дети и взрослые, страдающие различными хроническими заболеваниями; люди старше 65 лет; беременные женщины; дети, посещающие детские сады, учащиеся средних школ, студенты вузов; медицинские работники; лица, обеспечивающие жизнедеятельность населения", - уточняется в сообщении.

На платной основе и за счет средств предприятий предлагаются такие противогриппозные вакцины, как "Инфлювак" (Нидерланды), "Ваксигрип" (Франция), "Ультравак" и "Гриппол плюс" (Россия). "Все препараты зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Беларуси. Они содержат три актуальных штамма вируса, рекомендованных ВОЗ для включения в состав вакцин для стран Северного полушария в 2018 году", - отмечает заведующая отделением иммунопрофилактики Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Остапенко.

Привиться против гриппа бесплатно и за счет личных средств граждане смогут в амбулаторно-поликлинических учреждениях области по месту жительства. Специальные прививочные бригады будут выезжать на предприятия для иммунизации трудовых коллективов.

Результаты прививочной кампании 2017 года показали: заболеваемость привитых лиц в 7,5 раза ниже, чем тех, кто остался вне иммунизации. С ноября 2017 года по март 2018-го предупреждено более 1,4 тыс. случаев гриппа, в том числе более 250 случаев осложненных форм и более 28 тыс. случаев ОРИ негриппозной этиологии.

Опыт использования вакцин против гриппа подтверждает безопасность иммунизации - случаи серьезной побочной реакции на введение вакцин против гриппа в Гомельской области не регистрировались.-0-