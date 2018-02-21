В Гомельской области открылась горячая линия по вопросам нарушения порядка на земле

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды начала работу горячая линия. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.
По горячей линии можно сообщить о фактах нарушения порядка на земле, допущенных субъектами хозяйствования и населением. В областном комитете выразили надежду, что жители области проявят принципиальность, стремление сделать регион чище и красивее.
На горячую линию можно обращаться в рабочие дни по телефону 8(0232)23-24-89 с 8.30 до 11.00.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN