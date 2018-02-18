В Гомельской области открылись 1 022 участка для голосования

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 1 022 избирательных участка по выборам депутатов местных Советов 28-го созыва открылись для голосования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной избирательной комиссии.

Участки открылись, как предусмотрено законодательством, с 8.00 и продолжат работать до 20.00.

Сегодня голосование идет и на 41 закрытом участке, созданном в санаториях, домах отдыха, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, воинских частях, где досрочное голосование не проводилось.

Всего в списки избирателей в регионе включены около 1 млн 98 тыс. граждан. Часть из них воспользовалась правом сделать свой выбор заблаговременно.

За ходом голосования следят порядка 6 тыс. наблюдателей, среди которых представители общественных организаций и объединений, политических партий.

В помещениях, где идет голосование, установлено более 3,3 тыс. урн для бюллетеней, в том числе свыше 500 прозрачных.

Людям с ограниченными возможностями, пожилым на избирательных участках готовы оказать помощь более 1 тыс. волонтеров движения "Доброе сердце" общественного объединения "БРСМ". Для голосования слабовидящих подготовлены трафареты и лупы. Если же избиратели не могут самостоятельно прийти на участок, им законодательством предоставляется возможность сделать свой выбор на дому.

Кроме того, на избирательных участках работает торговля, организованы выступления творческих коллективов, спортивные состязания, пленэры и фотовыставки, мастер-классы по различным направлениям, консультации специалистов здравоохранения, юристов, банковских сотрудников, работников социальной сферы и т.д.

Всего в Гомельской области предстоит избрать 3 584 депутата, в том числе 2 757 - в сельские и поселковые, 727 - в районные, 40 - в городской Советы, 60 депутатов в областной Совет.-0-