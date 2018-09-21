В Гомельской области планируют в 2019 году вдвое увеличить объем ввода жилья с господдержкой

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вдвое увеличить объемы вводимого с господдержкой жилья планируется в Гомельской области в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

По итогам 2018 года запланировано к вводу 100 тыс. кв.м жилья с господдержкой для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Сегодня строительство жилья в Гомельской области идет стремительными темпами. Итоги сентября станут показательными в общей картине. Основной акцент делаем на выполнении норм указа №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". Выполняем доведенные показатели и строим амбициозные планы на следующий год", - сказал Андрей Барановский.

В 2019 году есть намерения вдвое превысить доведенный на текущий год показатель, достигнув планки в 200 тыс. кв.м. "Для нас это принципиально важный момент. Мы даем возможность многодетным семьям и малообеспеченным гражданам получить свой уголок. В каждом районе Гомельской области будет строиться жилой дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий", - отметил он.

Кроме этого, в Гомельской области идет второй этап строительства социального жилья с технико-экономической помощью КНР. Он включает возведение шести жилых домов в разных районах. В комитете прогнозируют ввод многоквартирных зданий в конце 2018 года.

"Первый этап ввели в 2017 году и уже видели радостные лица людей, которые заселились в эти дома. Это, в первую очередь, дети-сироты и малообеспеченные люди", - подчеркнул Андрей Барановский. Тема продолжается, и уже есть наработки по третьему этапу. К строительству еще пяти домов с технико-экономической помощью КНР приступят в следующем году.

В целом на 2018 год Гомельской области доведено задание ввода около 450 тыс. кв.м жилья.-0-