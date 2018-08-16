В Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Уборку данной кормовой культуры уже начали сельскохозяйственные организации 14 районов области. Как только позволит степень готовности кукурузы, к работам приступят также хозяйства и остальных районов.

В нынешнем году посевы кукурузы в регионе были расширены более чем на 6 тыс. га и составили 306 тыс. га. На зеленую массу отведено свыше 240 тыс. га.

На сегодня аграрии региона заготовили более 25,6 тыс. т силоса из необходимых 4,1 млн т.

Уборочная площадь кукурузы на зерно составит более 60 тыс. га. Сельхозпредприятия региона планируют собрать не менее 400 тыс. т зерна данной культуры.

По расчетам специалистов, урожай кукурузы, который есть сегодня на полях области, позволит решить вопрос обеспеченности кормами крупного рогатого скота, птицы, свиней.

Кроме того, в регионе вытереблен лен на 95% площадей. Ведутся работы по вспашке, предпосевной подготовке почвы и севу озимого рапса. Завершается уборка овощного горошка. Эту культуру осталось собрать чуть более чем на 20% площадей.-0-