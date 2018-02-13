В Гомельской области проголосовать досрочно можно на 981 участке

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области для досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва открыт 981 избирательный участок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Всего в регионе образовано 1 022 участка для голосования, из них 41 - в санаториях, домах отдыха, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, воинских частях, проголосовать на которых можно будет 18 февраля.

Заблаговременно отдать голос в пользу того или иного кандидата могут избиратели, которые в основной день выборов будут отсутствовать по месту жительства.

"Избирательные участки и комиссии готовы к проведению выборов. Гражданам отправлены приглашения на выборы, а также информационные материалы о кандидатах в депутаты", - отметили в областной избирательной комиссии. Работают участковые комиссии в настоящее время с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

В списки избирателей для голосования в регионе включены более 1 млн 98 тыс. граждан.

Всего в Гомельской области предстоит избрать 3 584 депутата, в том числе 2 757 - в сельские и поселковые, 727 - в районные, 40 - в городской Советы, 60 депутатов в областной Совет.

Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно с 13 по 17 февраля.-0-