4 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Гомельской области проходит опытные испытания белорусский комбайн на природном газе. Такая информация озвучена в новостном эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Уникальный образец создан на базе самого популярного белорусского комбайна "Палессе GS1218". В новинке применен двигатель, работающий только на газовом топливе. Через мобильную газозаправочную станцию 400 куб.м сжатого природного газа перетекает в углепластиковые баллоны машины всего за 10 минут. Данного объема первому в мире комбайну, потребляющему голубое топливо, хватит на 10 часов беспрерывной работы. Это самое главное технологическое решение, примененное гомельскими инженерами "Гомсельмаша" при его создании. В остальном машина ни чем не отличается от своего прототипа.

Еще один немаловажный плюс - экологичность: метан считается одним из самых чистых видов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Мотор комбайна соответствует классу экологической безопасности Евро-5. Фактор, который вызывает больше всего вопросов, связан с созданием заправочной инфраструктуры. Однако для для перспективных районов этот вопрос не вызовет затруднений, уверены специалисты. В России, например, есть целые регионы которые используют газомоторное топливо в автомобилях и тракторах, так как это дает реальную экономию. Есть перспективы у новинки и в Беларуси. За 2 сезона испытаний в Гомельском районе отработана система заправки комбайна прямо в поле.-0-