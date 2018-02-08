В Гомельской области сбор на финансирование госрасходов возвращен 3 тыс. 345 гражданам

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области сбор на финансирование государственных расходов возвращен 3 тыс. 345 гражданам. Об этом сегодня журналистам сообщила главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Жанна Михеева, передает корреспондент БЕЛТА.

Декрет №1 "О содействии занятости населения" направлен на активизацию работы по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения. Документом также предусмотрено освобождение плательщиков сбора на финансирование государственных расходов от уплаты этого сбора. Возврат сбора на финансирование государственных расходов гражданам осуществляется на основании их заявлений в порядке, установленном законодательством. "В настоящее время налоговыми органами Гомельской области возвращен сбор 3 тыс. 345 гражданам на сумму более Br994 тыс., в том числе в Гомеле - 1 тыс. 408 плательщикам на сумму более Br431 тыс. Возврат осуществляется по мере того, как обращаются люди, какой в перспективе будет тенденция, спрогнозировать нельзя. Сейчас процесс идет в рабочем порядке", - сказала Жанна Михеева.

Указанная административная процедура осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица с представлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина. Подача заявления может быть осуществлена представителем заинтересованного лица, действующим на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством.

"В случае если гражданин уплатил сбор в другом городе, например, в Минске, а в настоящее время проживает в Гомеле, за возвратом он должен обратиться в ИМНС по месту жительства", - обратила внимание Жанна Михеева.

Возврат сбора на финансирование государственных расходов осуществляется одним из двух способов, указываемых в заявлении: на счет в белорусском банке (при условии указания реквизитов текущего (расчетного) или иного банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, код банка, код валюты); наличными денежными средствами из кассы обособленного (структурного) подразделения открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Срок осуществления административной процедуры - 1 месяц со дня подачи заявления.

С адресами и режимом работы налоговых органов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.-0-