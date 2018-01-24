В Гомельской области создана рабочая группа для разъяснения новых правил ведения бизнеса

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа для разъяснения жителям региона новых правил ведения бизнеса создана в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

"Во всех районах области рабочая группа в течение февраля и марта проведет информационно-разъяснительные мероприятия по принятым правовым актам, регулирующим осуществление предпринимательской деятельности. Данная тема находится на контроле губернатора", - отметили в пресс-службе.

В состав рабочей группы, которую возглавил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, вошли представители комитетов экономики, торговли и услуг, по архитектуре и строительству, энергетики, топлива, транспорта и коммуникаций, природных ресурсов и охраны окружающей среды, инспекции МНС по Гомельской области, областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, областного управления МЧС, областной инспекции госнадзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Госкомитета по стандартизации.

"Вся информация будет излагаться в доступной форме. Участники встреч смогут не только узнать основные аспекты правовых актов, нововведения, но и получат алгоритм создания и ведения собственного дела, смогут задать интересующие их вопросы компетентным экспертам", - подчеркнули собеседники.

По данным на 1 января, в Гомельской области зарегистрировано 36,1 тыс. субъектов малого предпринимательства, в том числе более 26,4 тыс. ИП.-0-