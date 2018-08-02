2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области убрано 40% площадей зерновых, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Руслан Глушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Уборочная кампания в регионе находится в активной фазе. "По состоянию на 2 августа в убрано 130 тыс. га зерновых, что составляет 40%. Общий зерновой клин в регионе - 325 тыс. га", - сказал Руслан Глушко.

В некоторых южных районах области уборочная уже перешагнула экватор, к примеру, в Хойникском обмолочено свыше 70% площадей зерновых культур, в Брагинском, Добрушском - порядка 50%.

Ежедневно на полях в регионе работают свыше 1,2 тыс. комбайнов. Рубеж в 1 тыс. т зерна преодолели три экипажа - все из Речицкого района.

Средняя урожайность зерновых по области составляет 20 ц/га. Руслан Глушко отметил, что в нынешнем году свои коррективы в полевые работы внесла погода: сначала засуха, затем непрерывные дожди. "Перед аграриями стоит задача - убрать урожай без потерь и в оптимальные сроки", - сказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

В настоящее время в регионе ежедневно обмолачивают около 4% площадей. При таких темпах основные работы на уборке зерновых планируют завершить через две недели.

Руслан Глушко также отметил, что по кукурузе в регионе ожидают прибавку к уровню прошлого года. "Кукуруза - засухоустойчивая культура, поэтому виды на ее урожай - как на зерно, так и на силос - неплохие", - подчеркнул он.-0-