В Гомельской области уровень воды в Припяти и Днепре превысит средние многолетние значения

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Половодье на большинстве рек Гомельской области прогнозируется близким к средним многолетним значениям, исключением станут реки бассейна Припяти и Днепра. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ складывающихся гидрометеорологических условий в бассейнах рек региона и произведенный Белгидрометом расчет максимальных уровней воды в период весеннего половодья показывают, что на большинстве рек области паводок будет близок к средним многолетним значениям. А на реках бассейна Припяти и в нижнем течении Днепра максимальные уровни воды превысят средние многолетние значения", - рассказал Андрей Сущевич. По прогнозам, на отдельных участках рек в бассейнах Днепра, Сожа и Припяти будут превышены опасно высокие отметки, при которых ранее отмечалось затопление прибрежных территорий.

Запасы воды в снежном покрове по бассейнам рек как на территории Беларуси, так и за пределами распределились следующим образом: на Днепре - от 46 мм до 112 мм, что больше нормы на 10-40%, на Березине - от 56 мм до 96 мм, превышение нормы составляет 30-50%, на Соже - от 46 мм до 151 мм - на 50-70% выше нормы.

"Сейчас на большинстве рек наблюдается ледостав, ледостав с полыньями, некоторые притоки Припяти полностью очистились от льда. Глубина промерзания почвы на территории области составляет от 4 см до 20 см", - уточнил Андрей Сущевич.

Он обратил внимание, что областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды занимается системным мониторингом состояния водоохранных и водохозяйственных объектов. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы не допустить попадания в водные объекты загрязняющих элементов. Особое внимание уделяется местам складирования удобрений, ядохимикатов, очистным сооружениям, фермам, местам захоронения отходов и др. В поле зрения не только водоохранные зоны. Такая работа проводится повсеместно", - подчеркнул председатель областного комитета.

В Гомельской области действует горячая линия (тел. 8 (0232) 23-24-89), на которую можно сообщить о фактах или потенциальной угрозе загрязнения водных объектов, повреждении гидротехнических сооружений, нарушениях в водоохранных зонах и т.д.-0-