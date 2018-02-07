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В Гомельской области усилят работу по предупреждению детского травматизма

Регионы 07.02.2018 | 16:05
Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области считает необходимым усилить работу по предупреждению детского травматизма в регионе. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В лечебные учреждения области в 2017 году обратились около 18 тыс. детей с телесными повреждениями, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних факторов. Среди травм преобладали бытовые и те, которые получены на улице. Прежде всего это травмы конечностей, головы, шеи, вывихи суставов. Участились случаи, когда дети получали увечья на объектах незавершенного строительства. Как показало обследование, ограждение таких неэксплуатируемых и опасных объектов находилось зачастую в ветхом состоянии, а иногда его и вовсе не было.

Для предупреждения травматизма несовершеннолетних и чрезвычайных ситуаций с их участием прокуратура Гомельской области внесла в облисполком представление об устранении нарушений законодательства о профилактике гибели и травмирования детей, а также способствовавших им причин и условий. Прокуратура также потребовала разработать комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений в Гомельской области.-0-

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Теги
Гомельская область, дети, прокуратура, травматизм
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