В Гомельской области в 2017 году при содействии службы занятости трудоустроено более 30 тыс.

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При содействии службы занятости в Гомельской области в 2017 году трудоустроено более 30 тыс. человек, из них более 20 тыс. безработных. Об этом на итоговой коллегии сообщил начальник комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом на обучение и переподготовку были направлены более 2 тыс. безработных. Содействие в организации предпринимательской деятельности с выделением субсидии оказано 386 безработным. На новое место жительства, где есть работа, переселено 22 семьи, в оплачиваемых общественных работах приняли участие 11,5 тыс. человек. Организована адаптация к трудовой деятельности 60 граждан с ограниченными возможностями. Обеспечена временная трудовая занятость около 5,8 тыс. учащихся.

Петр Шутько отметил, что активными мерами при реализации госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы стало стимулирование экономической деятельности граждан, вовлечение экономически неактивного населения в трудовую деятельность, повышение качества трудовых ресурсов и др. Все это дало результат. Так, уровень безработицы в регионе на 1 января 2018 года составил 0,7%. Число вакансий увеличилось на 29% и на 1 января 2018 года достигло 8,7 тыс. (на 1 января 2017 года - 6,7 тыс.). При этом коэффициент напряженности снизился с 0,9 до 0,5. Позитивная динамика на рынке труда способствовала снижению численности безработных: на конец минувшего года она составила 4,3 тыс. человек против 5,6 тыс. на конец 2016 года.

Вместе с тем Петр Шутько обратил внимание, что на рынке труда остаются такие проблемы, как наличие неэффективной занятости, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, также сохраняется категория трудоспособных граждан, которые не работают и в этом заинтересованы. С учетом того, что декретом №1 ставится задача по максимальному созданию благоприятных условий для занятости населения, необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы человек легально работал и зарабатывал на жизнь. Особое внимание следует уделить работе по содействию в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, развитию агроэкотуризма, временной занятости путем направления на оплачиваемые общественные работы, подготовке и переподготовке кадров. "Занятость населения, по сути, становится одним из важнейших критериев оценки работы местных органов власти", - резюмировал председатель комитета по труду занятости и соцзащите облисполкома.-0-