В Гомельской области в 2017 году сняты с учета находящихся в социально опасном положении 78,5% детей

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2017 году были сняты с учета находящихся в социально опасном положении 78,5% детей, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы в Гомельской области наблюдается тенденция увеличения числа детей, снятых с учета находящихся в социально опасном положении, в связи с нормализацией ситуации в семьях. Так, если в 2012 году 69% детей были сняты с этого учета, то по итогам 2017 года - 78,5%", - уточнила Жанна Жданович. По ее мнению, это результат эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики, а также неравнодушия граждан. "Каждое сообщение о неблагополучии детей фиксируется и обязательно проверяется. Система такой работы налажена в каждом районе", - подчеркнула заместитель начальника управления. Всего в прошлом году в регионе своевременно были выявлены и признаны находящимися в социально опасном положении более 5 тыс. детей.

Кроме того, Жанна Жданович констатировала снижение числа несовершеннолетних, признанных нуждающимися в государственной защите, а также процента лишения родительских прав (с 29% в 2012 году до 25% в 2017-м).

Чтобы повысить эффективность работы специалистов, отвечающих за выявление детей, находящихся в социально опасном положении, в регионе постоянно проводятся обучающие мероприятия, способствующие повышению профессионального уровня. Так, в 2017 году теме профилактики семейного неблагополучия были посвящены свыше 300 районных и областных семинаров, участие в которых приняли более 5 тыс. педагогов. Кроме того, на областном портале "Ежедневник учителя" размещены тематические методические блоки, проводятся онлайн-консультации.

"Главная задача всех субъектов профилактики - помочь семье реабилитироваться, устранить причины, которые могут нести опасность для жизни и здоровья ребенка, нормализовать отношения. Ведь за каждым случаем постановки на учет - судьба ребенка", - резюмировала Жанна Жданович.-0-