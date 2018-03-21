В Гомельской области в "Час Земли" погасят подсветку зданий и зажгут свечи

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область активно включится в экологическую акцию "Час Земли" 24 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Во всех районах области пройдут тематические информационные часы, выставки, викторины и т.д. С 20.30 до 21.30 погаснет подсветка на многих зданиях учреждений, организаций, предприятий, в том числе областного и городского исполнительных комитетов, Дворца Румянцевых и Паскевичей, Гомельского цирка, ратуши в Чечерске, Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций, Мозырского замка и многих других.

В регионе пройдут разнообразные экологические акции. Так, в областном центре на набережной Сожа у композиции "Маяк" во время акции "Свет наших сердец" молодежь зажжет десятки свечей, чтобы продемонстрировать свое небезразличие к окружающей среде. Стартует акция в 19.30. А на площадке между профессионально-техническими колледжами электротехники и бытового обслуживания активисты БРСМ выстроятся в круг, символизирующий нашу планету, и выпустят в небо шары с зажженными светодиодными элементами.

"Принять участие в самой массовой экологической акции на планете могут все желающие. Для этого достаточно на один час, с 20.30 до 21.30 24 марта, отключить свет и электроприборы и сделать шаг к бережному отношению к природным ресурсам", - отметили в облисполкоме.-0- .