4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области восстанавливают электроснабжение в 91 населенном пункте, нарушенное в связи с непогодой, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

В "Белэнерго" отметили, что, несмотря на капризы погоды, все отключения электроэнергии в Гомельской области ликвидируются оперативно. "По последней информации, 46 бригад работает над восстановлением электроснабжения в 91 населенном пункте", - проинформировали в компании.

На данный момент повреждено 35 воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. "Все повреждения устраняются оперативно по мере возникновения, ситуация под контролем", - подчеркнули в Белэнерго.

По данным синоптиков, на 4 февраля преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозировался мокрый снег, метель; по Гомельской, Могилевской и по востоку Брестской областей - продолжительные сильные осадки.-0-

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