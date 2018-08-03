В Гомельской области выявлены нарушения при рассмотрениях обращений граждан и юрлиц

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили нарушения законодательства о рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Выявлены факты несоблюдения сроков разрешения обращений, неполного рассмотрения отраженных в них вопросов, недостатки при ведении делопроизводства по обращениям. Так, в Калинковичском, Рогачевском, Брагинском райисполкомах в письменных ответах, содержавших решения о полном или частичном отказе в удовлетворении заявленных требований, гражданам не разъяснялся порядок их обжалования.

Повышенное внимание при проверках прокуроры уделили соблюдению законодательства предприятиями, учреждениями и организациями в этой сфере правоотношений. Установлено, что на предприятиях "Мозырский райжилкомхоз", "Лельком", "Лоевский райжилкомхоз", "Жилкомстрой", "Октябрьское", "УКС Речицкого района" допускались случаи несвоевременного разрешения обращений граждан.

В учреждениях социального обслуживания - домах-интернатах для престарелых и инвалидов, несмотря на незначительный объем поступивших обращений, их рассмотрение не всегда отвечало предъявляемым требованиям.

Всего органы прокуратуры Гомельской области в первом полугодии 2018 года провели 35 профильных проверок, по результатам которых внесли 30 представлений, вынесли 20 предписаний, объявили 18 официальных предупреждений, инициировали привлечение 42 лиц к дисциплинарной и административной ответственности.-0-