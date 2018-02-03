В Городокском районе волки повадились ходить в деревни

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе Витебской области волки держат в страхе несколько деревень. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Жертвами хищников становятся сторожевые собаки. В частности, следы волков регулярно видят жители деревень Максимовка, Межа, Лялевщина, Газьба. Из-за этого сельчане бояться по вечерам выходить на улицу.
Охотники постоянно устраивают облавы на волков. Только в январе в Городокском районе было добыто 11 животных. Но заманить дикого зверя в ловушку сложно, поскольку за ночь он может пройти до 30 км.
По словам специалистов, в деревни хищники наведываются из-за недостатка корма в лесу. Кроме того, на их численность в районе влияет близость границы с Россией. "Для волка границ не существует. Если мы его добываем здесь, на его место приходят другие. Уничтожить их на 100% практически невозможно", - отметил ведущий охотовед Городокской районной структуры Белорусской организации охотников и рыболовов Валерий Кожановский.-0-
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