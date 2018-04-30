30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 11 крупных налогоплательщиков обеспечили свыше 40% доходов бюджета в I квартале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

В I квартале в формировании бюджета Гродненской области участвовали более 385 тыс. плательщиков, из них почти 16 тыс. юридических лиц, более 24 тыс. индивидуальных предпринимателей. Большую же часть составили физические лица.

"В консолидированный бюджет за январь-март поступило Br440,3 млн налогов и платежей, выполнение текущего плана доходов составило 102,2%. Сверх плана привлечено свыше Br9 млн. Поступления в местные бюджеты составило свыше Br300 млн, в республиканский - около Br138 млн", - рассказали в инспекции. В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (33,5%), подоходного налога (22,8%), налога на добавленную стоимость (12,2 %) и налога на прибыль (5,8%).

Свыше 95% общей суммы составляют платежи организаций. 11 крупных плательщиков обеспечили 40,6% (Br178,7 млн) всех доходов бюджета. Для сравнения их доля за январь-март 2017 года составляла 38,8%. Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", ГРУПЭ "Гродноэнерго", ОАО "Гродненский ликеро-водочный завод", ОАО "Лидское пиво".

Вклад организаций и субъектов малого предпринимательства составил около 10%. От индивидуальных предпринимателей и физических лиц поступило 2,3% и 1,9% соответственно.

Налоговые инспекции в практике работы активно применяли такую форму контроля, как камеральный контроль. Он позволяет без вмешательства в текущую деятельность субъектов хозяйствования выявлять занижение налогов и производить их доплату без административных взысканий. По итогам проведенной работы сумма налогов, подлежащая доплате согласно представленным налоговым декларациям с внесенными изменениями и дополнениями, составила Br7,7 млн.-0-