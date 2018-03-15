15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 15 марта паспорта вручат 200 молодым людям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Мероприятия акции "Мы - граждане Беларуси!", посвященной Дню Конституции, пройдут сегодня во всех районах области. 14-летним юношам и девушкам будут вручены паспорта. Участниками акции станут около 200 молодых людей - отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад.

"15 лучших представителей молодежи из Лидского, Мостовского, Гродненского районов, а также городов Гродно и Скиделя получат свой главный документ из рук руководителей Гродненской области. Торжественная церемония по традиции пройдет на сцене Гродненского областного драматического театра", - отметили в обкоме БРСМ.

Накануне в Гродно Дню Конституции был посвящен открытый диалог. Представителям городского Совета депутатов были переданы пожелания, наказы, молодежные инициативы, собранные в рамках молодежной акции "Молодежь решает". Депутаты вручили лучшим учащимся Гродно паспорта.

Вручение паспортов не единственные мероприятия с участием молодежи в регионе, приуроченные ко Дню Конституции. Например, в Гуманитарном колледже ГрГУ имени Янки Купалы пройдет конкурс на лучшее исполнение Государственного гимна Республики Беларусь. Проводится он с 2010 года. Участвуют в конкурсе учащиеся первых курсов всех специальностей колледжа. Аккомпанируют и дирижируют хором исполнителей учащиеся старших курсов специальности "музыкальное образование", которые закреплены за каждой группой первокурсников. Жюри оценивает сценическую культуру, соблюдение эстетики исполнения гимна, владение литературным текстом, артистическое мастерство.-0-