В Гродненской области будет установлено 16 новых стационарных камер фиксации скорости

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области вскоре будет установлено 16 новых стационарных камер фиксации скорости. Об этом сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский на пресс-конференции для областных и республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Камеры появятся вблизи школ, пешеходных переходов, где необходимо значительно снижать скоростной режим для транспортных средств. "Всего будет установлено 16 новых стационарных комплексов. По окончании работ о местах их установки жители области будут проинформированы дополнительно", - сказал Вадим Синявский.

Он обратил внимание на актуальную для Гродно проблему с нарушениями правил парковки и стоянки. Сотрудники Госавтоинспекции готовы начать работу с прибором "Парк Райт", позволяющем в автоматическим режиме фиксировать нарушения правил парковки, осталось решить некоторые вопросы.

Недавно Госавтоинспекция региона провела эксперимент по использованию современных технологий для контроля за пропуском водителями пешеходов на переходах. В областном центре для этих целей использовали квадрокоптер, который в режиме онлайн транслировал происходящее наряду ГАИ. Подобные методы будут применяться и дальше.

"Важно, что в 2017 году удалось сохранить и продолжить позитивную тенденцию снижения количества зарегистрированных в регионе дорожно-транспортных происшествий, раненых и погибших в них граждан", - отметил Владимир Синявский. В частности, в прошлом году в ДТП погибли 49 человек - на 12 меньше, чем в 2016 году. Количество погибших в ДТП составило 4,68 человека на 100 тыс. населения, что значительно ниже среднеевропейского показателя (5,5-6 погибших на 100 тыс).-0-