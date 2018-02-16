16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области будут активнее реализовывать объединяющие любителей спорта проекты. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик на коллегии управления, где обсуждались итоги работы по развитию физкультуры, спорта и туризма в регионе в 2017 году и задачи на 2018-й, передает корреспондент БЕЛТА.

"Много внимания уделяется массовому спорту. Активно спортом сегодня по статистике занимаются около 25% жителей Гродненской области. Их количество растет. Мы также стараемся создавать как можно больше различных интересных широкому кругу участников и зрителей спортивных, массовых, туристических мероприятий. На 2018 год их число в календаре области увеличилось более чем на 100", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что в регионе появились и уже реализуются необычные проекты, призванные объединить группы людей по интересам. Для любителей бега, например, создана Гродненская беговая лига, реализованы проекты и для велосипедистов, приверженцев скандинавской ходьбы.

В 2017 году в Гродненской области были введены в строй 30 новых объектов. Среди них и спортзалы, и комплексы тренажеров, и два мини-бассейна. Большинство объектов доступны широкому кругу посетителей. "Для нас важно сделать спорт доступным для каждого. Работа в этом направлении ведется. В 2018 году внимание будет уделено развитию сети уличных силовых тренажеров, площадок для воркаута, велодорожек", - подчеркнул Олег Андрейчик. О растущей популярности говорит и загрузка спортивных сооружений. В 2017 году этот показатель составил 90%. Спортивные объекты заработали свыше Br4 млн, что на 110% больше, чем годом ранее, отметил он.

"В спорте высших достижений радует, что важный в плане подготовки к Олимпиаде, II Евроиграм 2017 год мы провели успешно: появились новые имена, спортсмены показали высокие результаты. Впервые представителями Гродненской области завоевано 67 медалей на чемпионатах мира и Европы", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что 80% наград завоевано в олимпийских видах спорта. Это подтверждение правильности пути развития спорта в регионе: ставка в работе спортшкол сделана именно на виды из олимпийской программы.

К слову, в спортшколах, которых в регионе сейчас 56, занимается около 20% детей Гродненской области. О качестве подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что регион при проведении Республиканской спартакиады школьников и олимпийских дней молодежи лидирует на протяжении нескольких лет.-0-